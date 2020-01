Julian David (30) rechnet mit dem vergangenen Jahr ab! Der Schlagerstar freut sich riesig auf 2020: Er geht wieder ins Studio, wird einen Kampagnen-Song aufnehmen und sich auf Tour mit anderen Stars der Branche wie Kerstin Ott (38) und Maite Kelly (40) begeben. Der 30-Jährige hat aber auch private Gründe, warum er sich auf die nächsten Monate freut: 2019 sei für ihn ein schreckliches Jahr gewesen – in Sachen Liebe habe er mit einer großen Enttäuschung fertigwerden müssen!

"Das Jahr hatte für mich persönlich viele Höhen und Tiefen, vor allem im Privatleben, da darf es von nun gerne nur geradeaus gehen", erzählte der Musiker offen gegenüber Promiflash im Vorfeld der Riani Show in Berlin. "Ich glaube, das können ganz viele nachvollziehen, wenn man einfach in so ein Liebeskummer-Loch fällt – das hatte ich 2019 ganz stark." Er habe sehr lange gehofft, dass sich aus einer Geschichte etwas Bleibendes entwickeln könnte, doch am Ende sei leider nichts daraus geworden. "Dann ist es, glaube ich, nachvollziehbar, dass man auch das restliche Jahr über etwas traurig ist", so Julian weiter.

Hoffentlich nimmt sich der Ex-Voxxclub-Sänger in Zukunft einen Rat zu Herzen, den ihm einst der verstorbene Costa Cordalis (✝75) gegeben hatte: "Julian, mache im Leben das, was dir Spaß macht und umgebe dich mit guten Menschen, dann wirst du nie einen schlechten Tag erleben", zitiert der Schauspieler den "Anita"-Interpreten im Gespräch mit Promiflash im Juli 2019.

Getty Images Julian David in Berlin, Januar 2020

Georg Wenzel / ActionPress Julian David bei der Marc Cain Modenschau

Getty Images Julian David, Schlagersänger

