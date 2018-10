Erst am Mittwoch wurde bekannt, dass Xavier Naidoo (47) in diesem Jahr neben Dieter Bohlen (64) und Pietro Lombardi (26) in der Jury von Deutschland sucht den Superstar sitzen wird, doch wer wird die Frau in der Truppe sein? Seit der ersten Staffel war immer eine Jurorin mit an Bord. Von Musikjournalistin Shona Fraser (43) über Schlagersängerin Marianne Rosenberg (63) bis hin zu Moderatorin Nina Eichinger waren schon Damen aus unterschiedlichsten Branchen vertreten. Musicalstar und Show-Fan Julian David (28) hat einen heißen Tipp für die aktuelle Besetzung!

Bei der Eröffnung der Harry Potter-Ausstellung in Potsdam spekulierte das frühere Voxxclub-Mitglied in eine bestimmte Richtung im Promiflash-Interview: "Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass DSDS auf eine junge Zielgruppe abzielt und vielleicht sogar eine Influencerin mit ins Boot holt, vielleicht eine Dagi Bee (24)." Die YouTuberin wäre nicht der erste Webstar in der DSDS-Runde, 2017 hatte Shirin David (23) nach den besten nationalen Nachwuchskünstlern gesucht.

Dagi hat in der Vergangenheit sogar einige Songs aufgenommen, dabei wäre das nicht mal unbedingt ein Kriterium, um am Experten-Tisch Platz zu nehmen. "Wir brauchen eine vierte Meinung aus einem anderen Bereich. Immer nur Sänger ist auch langweilig", verriet Poptitan Dieter vor wenigen Tagen auf Instagram. Noch bleiben die Zuschauer im Unklaren, erst am Dienstag will RTL das Geheimnis lüften.

