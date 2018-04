Die deutschen Promis dürfen einmal an Aladdins Wunderlampe reiben! Die Wünsche, die die Stars haben, sind allerdings recht bescheiden: Gesundheit und Weltfrieden stehen ganz oben auf der Liste. Soulsängerin Cassandra Steen (38) und Musikerkollege Laith Al-Deen (46) sehnen sich außerdem nach der Weltherrschaft und einem anderen ECHO, wie sie im Promiflash-Interview verraten. Zumindest der zweite Wunsch ging bereits in Erfüllung: Wie am Mittwoch bekannt wurde, wird es den Musikpreis nach den Skandalen der vergangenen Tage in dieser Form nicht mehr geben!



