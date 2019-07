Costa Cordalis (✝75) wird Fans, Freunden und Familie immer im Gedächtnis bleiben! Am vergangenen Dienstag ist der Schlagerstar in seiner Wahlheimat auf Mallorca verstorben. Seine Liebsten trauern nun um den einstigen Dschungelcamp-Sieger, der viel erlebt hat und vielen Menschen begegnet ist. Auch sein Musik-Kollege Julian David (29) erinnert sich im Promiflash-Interview an den verstorbenen 75-Jährigen – und hat eine ganz persönliche Anekdote zu erzählen.

Costa sei immer mit einem Lächeln auf andere zugegangen und habe stets einen lieb gemeinten Ratschlag parat gehabt – so auch für den 28-Jährigen: "Julian, mache im Leben das, was dir Spaß macht und umgebe dich mit guten Menschen, dann wirst du nie einen schlechten Tag erleben", zitiert der Schauspieler den verstorbenen "Anita"-Interpreten im Gespräch mit Promiflash. Generell habe der Entertainer den Familienvater als "warmherzigen, liebevollen und immer lebensfrohen Kollegen" in Erinnerung.

Auch andere Promis äußern sich zu dem Tod des erfolgreichen Musikers: "Ich habe diese Nachricht auf dem Weg hierher mitbekommen und man fühlt sich schon ziemlich betroffen, auch wenn man nicht so eng mit der Person ist, ihn nicht so gut kennt", schilderte Moderatorin Jana Ina Zarrella (42) Promiflash ihre Gedanken.

