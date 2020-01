Für Love Island-Kandidatin von 2018 Natascha Beil hat es im Fernsehen bisher noch nicht mit der großen Liebe geklappt. Ende des vergangenen Jahres gab sie bekannt, wieder in einer Beziehung zu sein. Diese zerbrach jedoch nur wenige Wochen später. Würde Tascha nochmal in Erwägung ziehen, im TV auf Männersuche zu gehen? Beim Bachelor würde sie vorerst zumindest nicht teilnehmen, verrät sie gegenüber Promiflash.

In der diesjährigen Staffel versuchte Nataschas Kuppelshow-Kollegin Jessica Fiorini das Herz des Junggesellen Sebastian Preuss (29) zu erobern. Im Interview während der Fashion-TV-Modelnacht von Michael Ammer verriet sie, dass sie es eher ausschließe, selbst auf Rosenjagd zu gehen: "Sag niemals nie, aber ich stelle es mir sehr hart vor. Die Konkurrenz ist unheimlich groß. Und so in die Initiative gehen zu müssen, ist nicht meine Natur." Die Sendung schaue die Frankfurterin trotzdem, gerade weil ihre ehemalige Inselmitbewohnerin dabei ist: "Wenn ich die Leute kenne, muss ich das fleißig verfolgen". In der vergangenen Folge wurde die befreundete Schweizerin jedoch nach Hause geschickt.

Vorerst scheint Tascha auch keine Beziehung zu wollen. "Ich bin jetzt noch Frust-Single, das kann jetzt alles so bleiben. Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit für mich", erklärt die Frankfurterin. Die Trennung sei für sie der richtige Weg gewesen.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil im Dezember 2019

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, Model

