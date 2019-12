Die Rosen-Ladys sind enthüllt! Nachdem seid Kurzem endlich der Starttermin für die kommende Staffel von Der Bachelor feststeht, wurden jetzt auch endlich die Damen vorgestellt, die ab 8. Januar um das Herz von Schnittblumen-Verteiler Sebastian Preuss kämpfen werden. Unter der bunten Mädels-Mischung befinden sich allerdings auch ein paar bekannte Gesichter. Promiflash fasst zusammen, welche Single-Frauen den Fans schon bekannt sein könnten.

Unter den 22 Girls, die sich 2020 ins Liebes-Abenteuer stürzen, befindet sich nicht nur Ex-Love Island-Star Jessica Fiorini – gleich drei weitere Rosen-Sammlerinnen haben schon zuvor bei TV-Formaten mitgewirkt. Natali Vrtkovska schaffte es bei Deutschland sucht den Superstar bis in den Recall nach Thailand. Ob es bei der Flirtshow wohl auch für Sebastian ein heißes Ständchen geben wird? Mit Jenny Thiede steht dem Kickboxer auch eine waschechte Kussexpertin gegenüber. Die Beauty suchte bereits beim Knutschformat Kiss Bang Love nach ihrem Liebes-Glück. Wioleta Psiuk dürfte eingesessenen Germany's next Topmodel-Fans ebenfalls bekannt sein. Sie stolzierte 2010 über Heidi Klums (46) Catwalk.

Aber nicht nur die Tatsache, dass viele Girls schon TV-Erfahrung mit sich bringen, ist in der Jubiläumsstaffel besonders. Gleich fünf Jennys werden versuchen, den Bachelor von sich zu überzeugen. Neben der "Kiss Bang Love"-Teilnehmerin buhlen auch Jennifer Rath, Jenny Schneider, Jenny-Fleur Kuiper und Jenny-Jasmin Krause Wegner um die Gunst des Sportlers.

Instagram / jennythi87 Jenny Thiede, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / wioleta_daria Wioleta Psiuk, Bachelor-Kandidatin 2020

Instagram / natalivrt Natali Vrtkovska, Bachelor-Kandidatin 2020

