Hat Justin Bieber (25) etwa seinen Beruf gewechselt? Eigentlich ist der Kanadier bereits seit seiner Kindheit Sänger: 2008 unterschrieb er im Alter von nur 13 Jahren seinen ersten Plattenvertrag und ist seitdem nicht mehr aus den Charts wegzudenken! Doch nun scheint es, als wollte sich der 25-Jährige nach zwölf Jahren in der Musikbranche mal in einem neuen Job versuchen: Justin arbeitete jetzt in einem Food-Truck!

Wie Daily Mail berichtet, verteilte der "Yummy"-Interpret im Rahmen einer Folge der "The Late Late Show" von James Corden (41) Tacos an seine hungrigen Fans. Dabei bekam er tatkräftige Unterstützung vom Moderator: Die beiden trugen Schürzen und Kappen, die mit ihren Gesichtern und dem Schriftzug "Yummy Food Truck" bedruckt waren und bereiteten die mexikanische Köstlichkeit fleißig zu. Neben der harten Arbeit gab es aber offenbar auch noch Zeit für eine kleine Tanzeinlage: Justin brachte James ein paar Moves bei!

Auf Instagram postete der Mann von Hailey Bieber einige Fotos der lustigen Aktion. Auf denen kann er in seiner Rolle als Verkäufer ziemlich überzeugen: Justin nimmt offenbar ganz motiviert Bestellungen entgegen und verteilt das Essen anschließend freudestrahlend an seine Kunden!

Instagram / justinbieber Justin Bieber in einem Food-Truck im Januar 2020

Instagram / j_corden James Corden und Justin Bieber im Januar 2020

Instagram / justinbieber Justin Bieber in einem Food-Truck im Januar 2020

