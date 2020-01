Was für eine skurrile Aktion! Letzte Woche Mittwoch crashte ein Stern TV-Zuschauer die Livesendung mit Moderator Steffen Hallaschka (48) und sorgte für absolute Verwunderung. Steffen war mit seinen Gästen, Ex-Dschungel-Kandidatin Olivia Jones (50) und der amtierenden Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (31), gerade im Gespräch übers Dschungelcamp, als ein junger Mann namens Felix auf die Bühne stolperte. Er fragte ganz unverhofft, wie prominent man für einen Einzug ins Dschungelcamp eigentlich sein müsse. In einem exklusiven Interview mit Promiflash verriet er jetzt: Er will schon seit Jahren am Dschungelcamp teilnehmen!

"Seit vielen Jahren versuche ich, ins Dschungelcamp reinzukommen und habe gedacht, jetzt crashst du Stern TV "das Dschungel-Spezial", und es hat ja geklappt!", erzählt der junge Mann Promiflash. Auf die Frage, wie genau er denn seit Jahren versuche, Teil des Camps zu werden, antwortet er: "Das kann ich dir sagen: Ich habe als singender Karnevalsprinz bei DSDS mitgemacht, habe an “Get the fuck out of my house” teilgenommen, ich war bei Luke Mockridge (30) zu Gast und habe einen eigenen Mallorca-Song. Ich bin einfach ein Entertainer durch und durch, habe viele Veranstaltungen moderiert und würde mich doch sehr freuen, ins Dschungelcamp einziehen zu dürfen."

Ob dieses Selbstbewusstsein belohnt wird? Moderator Steffen würgte den Störenfried nämlich ziemlich schnell ab und beantwortete seine Frage mit einem bestimmten „Ein Auftritt bei ‚Stern TV‘ reicht noch nicht.“

Instagram / felixlessmeister Stern-TV-Crasher Felix Lessmeister

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius / i&u TV Steffen Hallaschka bei "Stern TV"

Anzeige

Getty Images Steffen Hallaschka im August 2016 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de