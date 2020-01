Justin Bieber (25) hat seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vor wenigen Tagen erst teilte er im Netz mit, dass er an der Infektionskrankheit Lymeborreliose leidet. Deswegen war er bereits wiederholt im Krankenhaus. Außerdem war bei dem "Yummy"-Interpreten zuvor noch eine Glutenunverträglichkeit festgestellt worden. Das macht es für den Sänger oftmals deutlich schwieriger, den Appetit auf seine Lieblingsspeisen zu befriedigen!

Am vergangenen Sonntag überkam Justin offenbar eine nächtliche Heißhungerattacke auf Pizza. Jedoch konnte er nirgendwo eine finden, die er mit seiner Unverträglichkeit essen konnte. Nach stundenlangem Suchen in ganz New York wurde er dann doch fündig, und zwar im Stadtteil Queens bei Hi-Class-Pizza. Der Inhaber Dominick Onesto freute sich über den berühmten Besuch in seinem Laden und zauberte ihm höchstpersönlich eine eigene Pizzakreation auf den Teller. Onesto berichtete im Nachhinein, dass der Ehemann von Hailey (23) für 15 Minuten geduldig auf sein Essen gewartet und dann noch ein Selfie mit ihm gemacht habe.

Für den Megastar ist die Unverträglichkeit aber in der Tat ein Problem: "Schlimmste Nachricht überhaupt: Ich bin offiziell allergisch gegen Gluten", schrieb der 25-Jährige auf Instagram. Dazu postete er ein Bild von einem glutenfreien Bier. "Das heißt, keine Coronas mehr, außer sie machen glutenfreies Bier, wie das hier."

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Januar 2020

ActionPress Justin Bieber, Januar 2020

ActionPress Justin Bieber, Januar 2020

