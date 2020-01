Er lässt seine Fans an seinem Weg zur Genesung teilhaben! Anfang Januar machte Justin Bieber (25) eine schockierende Offenbarung: Bei dem Musiker wurde kürzlich eine Lyme-Borreliose diagnostiziert. Seit bekannt ist, dass der "Yummy"-Interpret an dieser Infektionskrankheit leidet, geht der Ehemann von Hailey Bieber (23) ganz offen mit der Krankheit und der erforderlichen Therapie um. Jetzt postet er ein Update aus dem Krankenhaus!

In seiner Instagram-Story zeigt sich Justin jetzt während einer Behandlung in einer Klinik. Die Aufnahmen zeigen den Sänger im Bett und am Tropf. Follower, die sich aufgrund dieser Bilder Sorgen machen, können allerdings aufatmen. In der Bildunterschrift der Clips erklärt Biebs nämlich: "Ich bin ok" und macht mit einem GIF zusätzlich noch einmal auf die Borreliose-Erkrankung aufmerksam.

Hinterher scheint es dem 25-Jährigen deutlich besser zu gehen: Auf einem der Selfies strahlt er nicht nur – er amüsiert sich zudem köstlich über seinen Schnauzbart. Was sagt ihr dazu, dass Justin so offen mit seiner Krankheit umgeht? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / justinbieber Justin Bieber im Januar 2020

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de