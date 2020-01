Lana Del Rey (34) zeigt stolz ihren neuen Freund! Im Oktober 2019 hatte die Sängerin ihre Beziehung zu dem Polizisten Sean Larkin offiziell gemacht. Kurz darauf teilte die "Summertime Sadness"-Interpretin das erste Schmuse-Foto mit dem Beamten. Ihr öffentlicher Debüt-Auftritt als Paar ließ jedoch bis jetzt auf sich warten: Endlich strahlen die beiden bei einer Pre-Party der Grammy Awards verliebt in die Kameras der anwesenden Fotografen!

Aktuelle Bilder zeigen die Turteltauben am Samstagabend in Beverly Hills. Hand in Hand schlendern sie über den roten Teppich der Clive Davis Pre-Grammy Gala, schauen sich immer wieder an und posieren überglücklich für die Paparazzi. Während sich Lana in eine schwarze Samt-Robe mit weißen Seiden-Akzenten und seitlicher XL-Schleife geschmissen hat, präsentiert sich Sean im schlichten schwarzen Anzug mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte.

Die zwei waren übrigens nicht das einzige Paar, das bei einer Party der Musikpreis-Verleihung für Aufsehen sorgte. Channing Tatum (39) und Jessie J (31) turtelten ebenfalls auf dem Red Carpet. Für den Schauspieler und den Popstar war es der zweite offizielle Auftritt nach ihrem Beziehungs-Comeback.

Getty Images Lana Del Rey bei einer Pre-Grammy-Gala in Beverly Hills, Januar 2020

Anzeige

Getty Images Lana Del Rey und Sean Larkin bei einer Pre-Grammy-Party, Januar 2020

Anzeige

ActionPress/imageSPACE Jessie J und Channing Tatum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de