Laura Müller (19) machte ihrem Schatzi Michael Wendler (47) diese Woche ein ganz besonderes Geschenk – aber wie konnte sie das überhaupt bezahlen? Am vergangenen Donnerstag lockte das Playboy-Model seinen Liebsten vor das Haus, wo ein Pick-up auf den glücklichen Schlagersänger wartete. Aber wie teuer ist der XXL-Wagen und woher hatte die 19-Jährige die Kohle dafür? So sehen die letzten Einnahmen der Wahl-Amerikanerin aus!

Wie Bild berichtet, schlägt der schwarze RAM 1500 Limited mit insgesamt 54.000 Dollar zu Buche. Unklar ist bislang, ob sie das Auto bar oder in Raten bezahlt, oder es sogar nur geleast hat. Ihre Gage für die Fotos in dem Männermagazin konnte diese Kosten zumindest schon mal nicht decken. Zwar habe das Pärchen auf 50.000 Euro für die Aufnahmen spekuliert, es sei aber auf 10.000 heruntergehandelt worden. Vielmehr sollen TV-Projekte genügend Geld in die Kasse von Laura spülen. Für ihre Auftritte in Das Sommerhaus der Stars und die künftige Teilnahme bei Let's Dance soll es jeweils sechsstellige Beträge geben.

Noch dazu kriegt die Stendalerin Moneten für Werbeposts überwiesen. Ein Beitrag für einen bei Influencern beliebten Tee bringe ihr mindestens 5.000 Euro ein. Das Auto könnte schließlich nicht die einzige Wertanlage gewesen sein, für die Laura aufgekommen ist. Wie das News-Portal erfahren haben soll, gebe es zwischen dem Wendler und ihr eine Art Provisionsvertrag. Das bedeutet: Immer wenn seine Partnerin Einnahmen bekommt, verdiene er mit. Die Abmachung soll über mehrere Jahre getroffen worden sein.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler in den USA

ActionPress Laura Müller in Oberhausen, 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im Dezember 2019

