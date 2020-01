Es wurde bereits fleißig gemunkelt, seit einigen Tagen ist es offiziell: Laura Müller (19) gehört zu den 14 Promis, die ihr tänzerisches Talent in diesem Jahr bei Let's Dance unter Beweis stellen wollen. Dass die Freundin von Michael Wendler (47) tatsächlich Mitglied des Casts ist, hat einige Fans überrascht. Immerhin ist die 19-Jährige noch gar nicht so lange im Showbiz unterwegs. Was halten denn eigentlich deutsche Stars und Sternchen von ihrer Teilnahme? Promiflash hat bei Daniela Michalski nachgehakt.

Als Promiflash die TV-Bekanntheit bei der Fashion-Show der Designerin Irene Luft in Berlin zum Interview traf, war "Let's Dance" das Topthema. Daniela träumt schon seit Längerem davon, auf dem beliebten RTL-Parkett performen zu dürfen – wie steht sie also zu Lauras Teilnahme? "Bei Laura ist es jetzt natürlich ein sehr schneller Anstieg gewesen, mal gucken, was sie damit macht und wie sie sich schlägt", meinte sie. Dass Reality-TV-Stars nun offenbar fester Bestandteil des Formats sind, findet die Laufsteg-Schönheit überhaupt nicht schlimm. Vor allem Evelyn Burdecki (31) habe 2019 extrem frischen Wind in die Show gebracht.

Eines Tages will Dany selbst "Let's Dance" rocken – sie steht sogar bereits mit dem Team in Kontakt. "Ich scherze immer mit denen rum und sage: Ihr macht das erst, wenn ich 50 bin und mein eines Knie schon fast kaputt ist. Aber das kriegen wir trotzdem hin, ich mache es dann auch noch, ist kein Problem, ich habe noch Geduld", verriet sie.

Getty Images Daniela Michalski, Juli 2016

ActionPress Evelyn Burdecki, Reality-TV-Darstellerin

AEDT/WENN.com Dany Michalsky bei der Angermaier-Trachtennacht 2018 in Berlin

