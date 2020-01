Na, da hat aber jemand die Spendierhosen an! Aktuell nimmt die Karriere von Laura Müller (19) richtig Fahrt auf. Die Freundin von Michael Wendler (47) ließ sich vor Kurzem nicht nur nackt für den Playboy ablichten, sie gehört sogar zum Cast der diesjährigen Let's Dance-Staffel. Und die Jobs scheinen sich auszuzahlen – denn die 19-Jährige greift nun ordentlich in die Tasche und macht ihrem berühmten Freund ein Geschenk der Extraklasse.

"Ich bin gerade so aufgeregt. Ich stehe gerade vor der Haustür, ich habe seit einigen Wochen eine Überraschung für Michael", macht Laura die Fans in ihrer Instagram-Story neugierig. Na, was hat sie sich denn da wohl Schönes ausgedacht? Unter einem Vorwand lockt sie den Musiker in die Einfahrt des Hauses und überreicht ihm tatsächlich einen Autoschlüssel. "Schatz, ich liebe dich so sehr. Du wolltest doch schon immer einen Pick-up-Truck haben", freut sie sich und schenkt ihm damit sein Traumauto.

Und der Wendler? Der kann sein Glück kaum in Worte fassen und ist total perplex. "Ist das jetzt dein Ernst? Baby, du bist verrückt", stammelt er und fällt seiner Laura in die Arme: "Ich hab noch nie so etwas bekommen. So was musst du doch nicht machen." Na, damit ist die Überraschung wohl geglückt!

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler bekommt von Laura ein Auto

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler bekommt von Laura ein Auto

ActionPress Michael Wendler und seine Freundin Laura beim Schlagerhammer Festival in Berlin

