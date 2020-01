Danni Büchner (41) war so nah dran, Dschungelkönigin zu werden! Gestern Abend flimmerte das große Finale von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! über die TV-Bildschirme. Auch die Goodbye Deutschland-Ikone hatte es an der Seite von DSDS-Sternchen Prince Damien (29) und Box-Champion Sven Ottke in die Endrunde geschafft – obwohl sie wegen ihres Prüfungs-Marathons schon mehrfach kurz davor war, aufzugeben. Am Ende hat es trotzdem nicht für die Auswanderin gereicht und sie landete auf dem dritten Platz. Doch woran lag es, dass nicht genügend Zuschauer für Danni angerufen haben?

Olivia Jones (50), Kult-Dschungel-Kandidatin von 2013, hat da so ihre Theorie: "Sie war viel zu negativ und hat natürlich sehr viel geweint, hat die anderen auch runtergezogen", betonte sie bei Die Stunde danach. "Ich hätte mir gewünscht, dass sie positiver wird, nach vorne schaut und nicht mehr zurück und auch den anderen Campern was gibt." Olivia habe Danni ihm Vorfeld geraten, sich stark und positiv zu geben – jedoch ohne Erfolg: "Sie hat immer so das Haar in der Suppe gesucht, wie man so schön sagt."

Da hat Prince schon wesentlich mehr gute Stimmung in der Freiluft-WG verbreitet – Olivia ist sich sicher: Deshalb hat der Musiker auch gewonnen! "Er war einfach nur supersympathisch und authentisch", betonte die Travestie-Beauty. Seid ihr auch Olivias Meinung? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab!

