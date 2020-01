Für Maren Wolf (27) hat eine extrem spannende Zeit begonnen – die YouTuberin ist zum allerersten Mal schwanger! Aktuell ist sie im dritten Monat und das kleine "Krümelchen" hält seine Mama schon ziemlich auf Trab. In den vergangenen Wochen hatte sie mit schwerer Übelkeit zu kämpfen und musste kürzlich sogar eine kurze Netz-Pause einlegen. Trotz des mulmigen Gefühls machen sich bei Maren aber auch schon die ersten Gelüste bemerkbar!

Trotz Schwangerschaftsübelkeit hat die 27-Jährige ihren Appetit nicht komplett verloren. Von welchen Leckereien sie aktuell nicht die Finger lassen kann, verrät sie nun in einem Video auf ihrem YouTube-Kanal. "Ich habe im Moment eine Vorliebe für Obst. Ich esse sehr, sehr viel Obst. Ja, das liebe ich, aber habe ich sonst noch welche Gelüste?", gibt die Schwangere im Clip preis und überlegt, ob es ihr noch weitere Köstlichkeiten angetan haben: "Ich hab die ganze Zeit voll Bock auf Orangensaft und Porridge, da bin ich sehr hinterher. Aber an sich, esse ich sehr gerne süß, was ich so von mir auch nicht kenne."

Maren ist zwar erst im ersten Trimester, doch die Schwangerschaft macht sich schon ein bisschen auf der Waage bemerkbar. Drei bis vier Kilo habe sie dank ihrer Nascherei bereits zugelegt. "Bisschen zugenommen habe ich auch schon, das liegt daran, weil ich ziemlich viel esse [...]. Also, ich sitze hier schon mit offener Hose, weil mir das hier schon zu sehr drückt", erzählt sie abschließend schmunzelnd.

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Januar 2019

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

