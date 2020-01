Auch in Sachen Fashion hat Lizzo (31) am diesjährigen Grammy-Abend einen Mega-Auftritt hingelegt! In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Los Angeles zum 62. Mal die begehrten Musik-Preise verliehen. Neben Billie Eilish (18), die fünf Trophäen mit nach Hause nehmen durfte, gehörte auch die "Juice"-Interpretin zu den Abräumern des Abends. Mit acht Nominierungen und drei Auszeichnungen hat die Sängerin aber nicht nur einen tollen Erfolg erzielt – auch modisch konnte sich Lizzo sehen lassen. Im extravaganten Old-Hollywood-Style stolzierte sie über den Red Carpet.

In einem weißen, bodenlangen Kleid mit XXL-Beinausschnitt posierte die 31-Jährige im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Das extravagante Dress mit silbernen Glitzerstreifen ergänzte sie mit einer riesigen weißen Boa und einer funkelnden Kette. Ob die Musikerin damit in die Fußstapfen alter Hollywood-Größen treten wollte? Zumindest erinnerte ihr Grammy-Look stark an die frühen Zeiten des Films mit Diven wie Marilyn Monroe (✝36) und Co.

Aber nicht nur Lizzo gehörte mit ihrem persönlichen Traumkleid zu den Hinguckern der Veranstaltung. Auch Beyoncé (38) machte beispielsweise mit einem gewagten, roten Dress auf sich aufmerksam. Wie ihre Gesangs-Kollegin setzte auch die Dreifach-Mama auf einen Riesen-Beinausschnitt. Mit dem Schlitz, der bis über die Hüfte offen war, setzte sie ihre Beine gekonnt in Szene.

Jen Lowery / MEGA Musikerin Lizzo bei den Grammys

Jen Lowery / MEGA Sängerin Lizzo

Instagram / beyonce Beyoncé vor den Grammys im Januar 2020

