Vanessa Bryant (37) durchlebt gerade den Albtraum einer jeden Mutter und Ehefrau. Bei einem Helikopterabsturz am Sonntagmorgen kamen ihr Mann Kobe Bryant (✝41) und ihre 13-jährige Tochter Gianna ums Leben. Zahlreiche internationale Stars und Weggefährten des Basketball-Helden zollten ihm mit rührenden Worten Tribut. Außerdem wünschten Jennifer Lopez (50), Kim Kardashian (39) und viele weitere seiner Witwe Vanessa in der schweren Zeit ganz viel Kraft.

"Dieser Verlust stimmt uns sehr traurig. Aber ich weiß, dass das nichts im Vergleich zu dem ist, was Vanessa gerade durchmachen muss", schrieb J.Lo auf Instagram und postete dazu eine Bilderreihe, die sie zusammen mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (44) und den Bryants zeigt. Die beiden Paare verband eine jahrelange Freundschaft. Sie sende Vanessa und ihren Kindern nun ganz viel Liebe: "Ich bete für deine Stärke und dass Gott dich jeden Schritt des Weges durch dieses unvorstellbare Leid führt."

Auch Kim mag sich gar nicht vorstellen, was nun in der 37-Jährigen vorgeht. "Sie hat ihren Mann und ihr kleines Mädchen verloren. Schon wenn ich darüber nachdenke, kommen mir die Tränen", betonte sie. Sie wolle die Familie in ihre Gebete einschließen. Jessica Alba (38), Vanessa Hudgens (31), Gigi Hadid (24) und viele mehr sprachen ihr ebenfalls ihr Beileid aus.

Getty Images Kobe Bryant mit seiner Frau Vanessa und seinen Töchtern Gianna und Natalia

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2020

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

