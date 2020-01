Stolze zwanzig Pfund leichter beim Auszug: Am Freitagabend musste Raúl Richter (32) gemeinsam mit Trödelfuchs Markus Reinecke (51) kurz vor dem Finale das Dschungelcamp verlassen – und das mit erheblich weniger auf der Waage als noch beim Einzug! Damit hat er für dieses Jahr den Rekord aufgestellt und von allen Kandidaten am meisten abgenommen. So richtig glücklich scheint der Schauspieler darüber aber nicht, denn jetzt verrät er: Er möchte unbedingt wieder ein paar Kilo zunehmen!

Und das nimmt der Berliner offenbar sofort in Angriff, denn der erste Weg des 32-Jährigen nach dem Dschungel-Aus führte ihn zum Burger-Imbiss. Und solche Leckerbissen wird Raúl wohl in Zukunft wieder häufiger verzehren. Den Grund für seinen Wunsch nach mehr Körpergewicht verriet der Frauenschwarm auf Instagram: Seine Beine wirkten nach eigener Aussage "wie Zahnstocher". Von seiner Community erhielt er jedoch viel Zuspruch und einige Komplimente – auch für den aktuellen Body. Er sei noch immer ein "hübscher und megasympathischer Mann", schrieb etwa eine Followerin.

Und auch bei den anderen Kandidaten hinterließ der Urwald seine Spuren: Sonja Kirchberger (55) und Claudia Norberg (49) nahmen durch die Dschungel-Zwangsdiät jeweils vier Kilo ab. Anastasiya Avilova (31) hat sechs Kilo weniger auf die Waage gebracht, Elena Miras (27) sieben und Danni Büchner (41) sogar neun Kilo!

Instagram / raulrichter Raúl Richter in Queensland, Australien im Januar 2020

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter im Dschungelcamp 2020

TVNOW / Stefan Menne Raúl Richter mit den Campbewohnern bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"

