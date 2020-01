Valentina Pahde (25) feiert ein großes GZSZ-Jubiläum! Ganze fünf Jahre ist die gebürtige Münchnerin nun schon Teil des Casts der beliebten Vorabendserie und spielt an der Seite von Urgesteinen wie Wolfgang Bahro (59) oder Ulrike Frank (50) mit. In dem Format verkörpert die Blondine die quirlige Frohnatur Sunny. Doch ihr Start in der Bundeshauptstadt lief nicht ganz so sonnig, wie die Bayerin nun in einem Interview verriet.

"Ich habe dann erst einmal anderthalb Monate im Hotel gewohnt, war leicht überfordert. Ich hatte nie woanders gelebt, meine Familie hat mir sehr gefehlt", offenbarte die Seriendarstellerin im Gespräch mit Bild. Durch diese Erfahrung sei sie sehr schnell erwachsen und selbstständig geworden. Hinter ihr liegen turbulente Zeiten, doch das würde sie heute wohl nicht missen wollen. "Und auf einmal erkennt dich halb Deutschland", erklärte die Blondine weiter. Ein wichtiger Serien-Mentor sei für die Nachwuchsschauspielerin Kollege Wolfgang Bahro gewesen.

Trotz des Trubels um ihre Person fühlt sich Valentina in Berlin mittlerweile sehr wohl: "Wenn ich etwas trinken oder essen bin und Leute fragen mich nach einem Foto, dann gehört das auch dazu. Den Beruf hat man sich ja bewusst ausgesucht. Ich freue mich immer zu sehen, wer die Serie guckt." Sie sei sehr dankbar für alle ihre Fans und Follower, da sie nur durch diese so weit kommen konnte.

Getty Images Valentina Pahde, Schauspielerin

Getty Images Valentina Pahde bei der 'Helden des Alltags 2015' Gala

Getty Images GZSZ-Star Wolfgang Bahro

