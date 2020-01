Vor fünf Jahren stieg Valentina Pahde (25) bei GZSZ ein und gehört seitdem zum Stamm-Cast der beliebten Serie. Sie spielt Sunny Richter, die Enkelin von Rechtsanwalt und "Teilzeit-Bösewicht" Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 59) – und die mischte den Kolle-Kiez und dessen Bewohner in der Vergangenheit ganz schön auf. Nun feiert die Darstellerin ihr fünfjähriges Serien-Jubiläum und zieht Bilanz: Was waren Valentinas bisherige Highlights bei GZSZ?

Bei all den persönlichen Dramen, die ihre Figur Sunny in den vergangenen fünf Jahren durchlebte, konnte sich Valentina kaum entscheiden. Im Interview mit RTL schwelgt sie in Erinnerungen: "Die Hochzeit mit Vince (Vincent Krüger, 28), die doch geplatzt ist: Alles endete in Tränen und Drama im Hochzeitskleid. Nicht zu vergessen: Das 25-jährige GZSZ-Jubiläum mit einem 90-Minüter: Sunny zwischen den Lehmann-Brüdern und mit einem Messer am Hals" Auch Jos Beinahe-Tod sei für sie legendär gewesen. Der Jurist wurde in der Soap angeschossen und dann lebendig vergraben. Sunny und Katrin (Ulrike Frank, 50) eilten damals in letzter Sekunde zu seiner Rettung herbei.

Auch in Zukunft können sich die Fans auf spannende Geschichten mit Sunny freuen. "Ein großes Drama kommt in Kürze auf die Zuschauer zu: Ein schwerer Unfall!", verrät Valentina und fügt hinzu: "Sie reflektiert ihr ganzes Leben und ist auf der Suche nach sich selbst."

RTL / Philipp Rathmer Eric Stehfest, Valentina Pahde, Thaddäus Meilinger (v.l.)

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Sunny (Valentina Pahde) rettet ihren Opa Jo Gerner (Wolfgang Bahro)

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de