So süß spricht Xavier Naidoo (48) über seinen Sohn! Der Singer-Songwriter ist seit 2014 Vater eines Sohnes. Seinen Jungen hält der DSDS-Juror aus der Öffentlichkeit raus und spricht nur selten über seinen Sprössling. In einer aktuellen Doku über den "Dieser Weg"-Interpreten machte Xavier nun eine Ausnahme und gab einen kleinen Einblick in seinen Papa-Sohn-Alltag. Vor allem eine Sache macht den 48-Jährigen stolz: Sein Sohn ist ein kleiner Gentleman!

Das verriet der Brillenträger in seiner eigenen Doku Xavier Naidoo Absolut: "Ich habe das Glück, dass ich einen sehr empathischen Sohn habe. Es ist so weit, dass mein Sohn, wenn wir irgendwo sind, geht er zu allen Leuten und stellt sich vor. Und jetzt kommt er zu mir und sagt, dass ich Menschen begrüßen soll", witzelte der Musiker in der Sendung. Sein Sohn komme dann zu ihm und fordere ihn auf, hallo zu sagen. "Auch wenn ich die Eltern schon begrüßt habe und er es nicht gesehen hat", fügte er lächelnd hinzu. Sein Sohnemann sei aber nicht immer ein Engel: "Er kann auch ein ganz schöner Rabauke sein, aber er kann sich gut entschuldigen", gab er gleichzeitig zu.

In der zweiten Staffel von Sing meinen Song erzählte Xavier vor fünf Jahren, dass er seinem Sohn einen Song gewidmet hat. Als er den Song "Rosenblätter" in Mannheim aufgenommen hatte, habe sein Kind plötzlich seine ersten Schritte gemacht. "In dem Song heiß es ja: 'Wie ein Vater für den Sohn gegen die ganze Welt. Jedem deiner Schritte möchte ich beiwohnen.' Was an dem Tag gerade aktuell wurde", so der stolze Papa damals in der Show. Umso glücklicher sei Xavier nach eigenen Angaben darüber, dieses Lied seiner kleinen Familie schenken zu können.

ActionPress Xavier Naidoo, Januar 2002, DSDS

Anzeige

Getty Images Xavier Naidoo, DSDS-Finale 2019

Anzeige

Instagram / xaviernaidoo Xavier Naidoo in Sölden im Oktober 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de