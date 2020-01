Nach dem Auto jetzt auch noch eine neue Frise! In der vergangenen Woche bekam Michael Wendler (47) von seiner Freundin Laura Müller (19) einen Pick-up-Truck geschenkt. Neben den Pferdestärken unter seinem Dach setzt der Schlagersänger auf Social Media nun auch seinen Pony in Szene. Normalerweise bändigt er seine Haarpracht, indem er sie ordentlich zu einer Tolle frisiert. Jetzt überrascht er mit einem neuen Style und zeigt seinen langen Pony.

Am Sonntag präsentierte der "Sie liebt den DJ"-Interpret auf einem Instagram-Bild seinen neuen Look. Die dunkelbraunen Haare hängen ihm frech ins Gesicht und reichen sogar bis über die Augen. Mit einem müden Blick versucht er durch die langen Strähnchen hindurchzugucken. Dabei lächelt er ganz leicht in die Kamera. Eine ähnliche Frisur zeigte der Musiker schon häufiger im Netz. Dabei ließ er jedoch nur einzelne Strähnen aus seinen, sonst so brav frisierten, Haaren hängen.

Bei seinen Fans trifft der neue Style auf geteilte Meinungen. Während einige von der Frisur begeistert scheinen, bezeichnen sie andere als "Midlife Crisis". Zudem scheinen sich seine Follower darüber zu amüsieren, dass er dreimal fast das gleiche Foto hochgeladen hat: "Wenn man nicht weiß welches Foto das Beste ist, postet man einfach alle".

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Januar 2020

