Babyalarm bei Vicky Pattison (32) und ihrer Familie! Dass die Geordie Shore-Bekanntheit Kinder über alles liebt, ist schon länger kein Geheimnis mehr: Seit Jahren schwärmt sie lautstark von Babys und betont immer wieder ihren eigenen Kinderwunsch. Bevor Vicky aber selbst zur Tat schreitet, ist zunächst ihre Schwester Laura Adamson Mutter geworden – und das ganz zur Freude der Geordie Shore-Beauty!

Auf ihrem Instagram-Account postete Vicky einen für sie recht ungewöhnlichen Beitrag: Das Video zeigte sie nämlich mit einem extrem emotionalen Gesichtsausdruck. Den Grund dafür gab sie direkt in der Bildunterschrift bekannt: "Ich stehe kurz davor, Tante zu werden! Dies ist keine Übung! Ich wiederhole, das ist keine Übung! Das ist das Gesicht, das du machst, wenn du aufwachst und erfährst, dass deine Schwester Wehen hat", erklärte Vicky ihre drollige Mimik.

Irgendwann war es dann endlich so weit – Vickys Nichte Mavie Grace Adamson wurde geboren. Und dieser Umstand veranlasste die Reality-TV-Bekanntheit zu einem erneuten Gefühlsausbruch im Netz: "Ich bin so unglaublich stolz auf dich Laura. [...] Ich bin stolz auf alle Mütter, denn was Laura durchgemacht hat, ist entsetzlich und ihr verdient alle eine Medaille!"

Instagram / vickypattison Vicky Pattison (m.), ihre Mutter und ihre Schwester Laura

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Serien-Star

Instagram / vickypattison Vicky Pattison, Influencerin

