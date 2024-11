So chaotisch war Vicky Pattisons erste Hochzeit in London

Vicky Pattison (37) heiratete im August dieses Jahres ihren Partner Ercan Ramadan. Nun enthüllte die britische Reality-TV-Darstellerin, dass der Tag alles andere als glatt verlief! "Die Hochzeit in London war so chaotisch. Ich fand es wirklich stressig – der Empfang fand bei mir zu Hause statt, ich hatte keinen Hochzeitsplaner und war für alle die erste Anlaufstelle", erklärte sie im Interview mit Heat World. Das ging dann so weit, dass sie einigen ihrer Gäste am liebsten gesagt hätte, sie sollen "verdammt noch mal abhauen". Die Geordie Shore-Bekanntheit feierte ihre Ehe allerdings gleich doppelt – einmal in London und einmal in Italien.

Trotz des Stresses erkennt Vicky aber an, dass es dennoch eine wunderschöne Feier war. Das setzte die Messlatte für die große Feier in Italien aber direkt höher! "Obwohl es eine unglaubliche Party und eine schöne Zeremonie waren, war ich wirklich nervös, ob die italienische Hochzeit genauso werden würde. Wir hatten so lange geplant und so viel Geld ausgegeben, und ich dachte nur: 'Ich hoffe wirklich, dass das alles ist, was wir uns wünschen'", erinnerte sich der Realitystar zurück. Glücklicherweise erwiesen sich ihre Sorgen als unnötig: "All meine Ängste waren völlig unbegründet, es war die beste Woche meines Lebens", schwärmte Vicky in dem Interview.

Die beiden haben sich 2019 kennengelernt und Ercan machte Vicky 2022 einen Heiratsantrag. Bei ihrer standesamtlichen Trauung in der Marylebone Town Hall in London im August strahlte Vicky in einem kurzen weißen Brautkleid, während Ercan einen schwarzen Anzug mit Fliege trug. Prominente Gäste wie Pete Wicks (36) und Faye Winter von Love Island waren anwesend, um mit ihnen zu feiern. Die festlichen Aktivitäten wurden sogar für ihre zweiteilige Serie "Vicky Pattison: My Big Fat Geordie Wedding" festgehalten, die den Weg zu ihrer Hochzeit und die Feierlichkeiten dokumentiert.

Instagram / vickypattison Vicky Pattison und Ercan Ramadan im September 2024

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan im Oktober 2021

