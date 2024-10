Victoria Pattison trug bei ihrer Hochzeit vier Brautkleider

Bei ihrer Hochzeit sorgte Vicky Pattison (36), bekannt aus Geordie Shore, gleich mit vier atemberaubenden Kleidern für Aufsehen. Nachdem sie im August ihrem Ercan Ramadan in der Londoner Marylebone Town Hall das Ja-Wort gegeben hatte, feierten die beiden im September weiter – mit einer opulenten Party in Apulien. Vicky verriet nun gegenüber Daily Mail, dass ihr emotionales Highlight der Feierlichkeiten der Moment gewesen sei, als Ercan sie das erste Mal im Brautkleid gesehen habe. "Ich hatte wirklich gehofft, dass er weinen würde, wenn er mich in meinem Hauptkleid sieht", gestand sie. Und obwohl Ercan nicht der "emotionalste Typ" sei, sei "seine Reaktion perfekt" gewesen.

Vicky und Ercan lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und begannen nach ihrer Verlobung in Dubai im Jahr 2022, ihre Hochzeit zu planen. Schon als Kind träumte die TV-Bekanntheit davon, in einem weißen Kleid zu heiraten – daraus wurden kurzerhand gleich vier, die man auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, bewundern kann. Bereits am Vorabend des großen Tages begrüßte das Paar seine Gäste mit einem Willkommensdinner, zu dem Vicky in einer eleganten Vivienne Westwood (✝81)-Robe erschien. Für die anschließende Party entschied sie sich für ein auffälliges kurzes Kleid mit Blumenapplikation. Am Tag der Trauung trug sie ein langärmliges Spitzenkleid, bevor sie für den ersten Tanz in ein glitzerndes goldfarbenes Kleid wechselte.

Für Vicky war die italienische Hochzeit der "magischste" Tag ihres Lebens. Eine Woche vor dem großen Ereignis hätte sie jedoch kaum damit gerechnet, so stressfrei vor den Altar zu treten. Die ehemalige UK-Dschungelkönigin hat bereits in der Vergangenheit offen über ihre Erfahrungen mit prämenstrueller dysphorischer Störung (PMDD) gesprochen, die sie emotional und körperlich stark belastet – vor allem in der Zeit vor ihrer Periode. Kurz vor der Hochzeit fühlte sie sich deshalb "deprimiert" und "ängstlich", doch an ihrem großen Tag sei dann doch alles gut gewesen. "Ich war kein bisschen nervös", erklärte Vicky im Gespräch mit Daily Mail und fügte hinzu, sie habe sich "noch nie so ruhig" gefühlt. "Ich wusste einfach, dass ich das Richtige für mich tue – mit der richtigen Person, umgeben von all meinen Lieblingsmenschen", schwärmte sie.

Getty Images Vicky Pattison, Reality-TV-Star

Getty Images Vicky Pattison und Ercan Ramadan im October 2021

