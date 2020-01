Es ist ihr erster Geburtstag als Mama! Mitte November stellte ein kleines Wesen die Welt von GZSZ-Darstellerin Chryssanthi Kavazi völlig auf den Kopf: Die Gattin von Tom Beck (41) wurde Mutter eines Sohnes. Die Schauspielerin wurde heute 31 Jahre alt – und auch an ihrem Ehrentag stand ihr kleiner Wonneproppen im Mittelpunkt des Geschehens: Die gebürtige Griechin verbrachte diesen besonderen Tag im Jahr vor allem mit einer Tätigkeit: Windeln wechseln!

Trotzdem hätte die dunkelhaarige Beauty ihren Geburtstag wohl nicht schöner verbringen können – darauf ließ zumindest ihr Strahlen schließen, das sie auf ihrem neuesten Instagram-Pic im Gesicht hatte. "Mein Tag sieht hier aus wie immer. Schlafen, Windeln wechseln, essen, spazieren gehen, Windel wechseln, essen, schlafen und das in Dauerschleife", schrieb sie zu einem Foto von sich in Bademantel und mit einem Kuchen in der Hand.

Auch Chryssanthis Mann Tom ließ es sich nicht nehmen, seiner Frau im Netz zu gratulieren. "Alles Gute zum Geburtstag an die tollste Frau, Partnerin, Frau und Mutter auf der Welt. Wir lieben dich, deine Jungs." Zusätzlich zu den liebevollen Zeilen veröffentlichte der 41-Jährige auch ein süßes Couple-Pic.

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi mit ihrem Sohn

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi im Januar 2020

Instagram / tombeckphotos Tom Beck und Chryssanthi Kavazi

