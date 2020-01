Valentina Pahde (25) feiert ihre Freundschaft mit Chryssanthi Kavazi (31)! Am GZSZ-Set sind die Schauspielerinnen ein Herz und eine Seele und auch während Chryssis aktueller Baby-Pause haben die beiden weiterhin engen Kontakt. Zum Geburtstag ihrer Kollegin hat Valentina jetzt die vergangenen, gemeinsamen Jahre Revue passieren lassen und ihr mit einer süßen Fotoreihe gratuliert. Dazu richtet die Blondine emotionale Worte an ihre Freundin.

"Heute hat meine beste Freundin Geburtstag! Happy Birthday to you, mein Engel", schreibt die Sunny-Darstellerin auf ihrem Instagram-Profil zu der Bilder-Ansammlung. Auf allen Schnappschüssen strahlen die frischgebackene Mama und Valentina eng beieinander in die Kamera und genießen die gemeinsame Zeit sichtlich. "Ich bin so froh und stolz, ein Teil deines Lebens zu sein, und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Tante Välly wird immer für euch da sein und liebt euch!", fährt sie fort und kann kaum glauben, was sie in den vergangenen Monaten alles erlebt haben.

Aber nicht nur die 31-Jährige hat ein Jubiläum zu feiern. Auch Valentina hat allen Grund zur Freude: Sie kann mittlerweile auf fünf Jahre GZSZ-Zeit zurückblicken. Zu diesem Anlass hat sich der Serien-Star im Gespräch mit Bild an die ersten Drehtage zurückerinnert. "Ich habe dann erst einmal anderthalb Monate im Hotel gewohnt, war leicht überfordert. Ich hatte nie woanders gelebt, meine Familie hat mir sehr gefehlt", meinte sie und fand, dass ihr Start etwas holprig verlaufen war.

