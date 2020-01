Daniela Katzenberger (33) gewährt wieder einen zauberhaften Einblick in ihr Mama-Leben! Inzwischen ist die gemeinsame Tochter der Kultblondine und ihres Mannes Lucas Cordalis (52) schon vier Jahre alt. Wie wohl viele kleine Mädchen verbringt Sophia (4) ihre Zeit am liebsten mit Singen und Schminken. Auch mit Buntstift auf Papier tobt sie sich offenbar gerne aus. Jetzt hat sie ein superlustiges Porträt von ihrer Mutter gemalt und die Katze ist mächtig stolz darauf!

Das Ergebnis veröffentlichte Daniela auf ihrem Instagram-Kanal. Sophia hat ihr superlange Wimpern, buschige Augenbrauen, ein paar braune Haare und einen XXL-Knutschmund verpasst. "Ich hab zwar keine blauen Augen, aber sonst...", schrieb die 33-Jährige mit einem lachenden Smiley zu dem Gemälde. Die Wahl-Mallorquinerin findet laut Hashtag: "Picasso kann einpacken!" Gleiches gelte für seine Künstler-Kollegen Leonardo da Vinci und Bob Ross.

Danis Fans lachen sich unter dem Posting schlapp. "Tja, unsere Kinder sehen uns eben noch mal anders", witzelte ein Nutzer in den Kommentaren. Was sagt ihr zu dem Bild? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

Instagram / danielakatzenberger Sophias Porträt von Mama Daniela Katzenberger

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Dezember 2019

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis und Daniela Katzenberger

