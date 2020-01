Daniela Katzenberger (33) erinnert sich an die Geburt ihrer Tochter Sophia Cordalis zurück! Mittlerweile ist die Kleine schon vier Jahre alt – und vom ersten Tag an der ganze Stolz ihrer Mama und ihres Papas Lucas Cordalis (52). Vor allem die Kult-Katze postet regelmäßig süße Schnappschüsse ihrer Prinzessin und hält besondere Meilensteine ihres Heranwachsens fest. Den Freitag nutzte sie nun für einen Throwback: Der Anblick der alten Bilder macht Dani allerdings sehr nachdenklich, wie sie die Entbindung damals überhaupt hinter sich gebracht hat!

"...und dann sieht man solche Fotos und fragt sich, wie zum Teufel man das geschafft hat, oder?", fragt die 33-Jährige ihre knapp 1,7 Millionen Follower auf Instagram unter einem Mama-Tochter-Foto. Darauf ist Sophia noch ein Baby und schläft seelenruhig auf der Brust von Daniela, die ebenfalls schlummert. Unterdessen schlagen ihre Fans ihr vor, dass sie ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen könnte: "Die Zeit ist reif für das zweite!", ist sich einer von vielen Usern in den Kommentaren sicher.

Seit Sophia auf der Welt ist, wünschen sich Danielas Fans nämlich inständig, dass sie kein Einzelkind bleiben soll. Immer wieder kommen deshalb Schwangerschaftsgerüchte um die Reality-TV-Darstellerin auf. Schon im vergangenen Februar dementierte sie diese aber sehr entschlossen im Promiflash-Interview: "Wir haben den Wunsch nach einem zweiten Kind jetzt komplett begraben. Wir haben für uns gesagt, okay, jetzt legen wir es auch nicht mehr so darauf an."

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia Cordalis

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

