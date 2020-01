Oana Nechiti (31) lernte durch Xavier Naidoo (48) die deutsche Sprache! Die gebürtige Rumänin ist heutzutage aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken: Sie tanzte nicht nur regelmäßig als Profi bei Let's Dance, sondern bewertet bei DSDS unter anderem an der Seite von Xavier die Kandidaten. Ob sich die Rothaarige früher hätte träumen lassen, dass sie einmal mit dem Sänger zusammenarbeiten würde? Schließlich war sie als Jugendliche ein großer Fan von ihm – und lernte durch ihn sogar Deutsch!

In der Show Absolut Xavier Naidoo verriet Oana jetzt, dass sie vor 14 Jahren zum ersten Mal mit der Musik des "Dieser Weg"-Interpreten in Berührung gekommen sei: "Ich kenne seine Musik, seitdem ich 16 war und noch kein Deutsch gesprochen habe." Damals sei sie nach Deutschland gekommen, um ihre tänzerische Ausbildung anzufangen und auf dem Weg von ihrer Wohnung zum Unterricht habe sie mit ihrem Kollegen die Lieder der Söhne Mannheims rauf und runter gehört – und habe so auch die Landessprache ihrer neuen Heimat schätzen gelernt: "Das war für mich einfach das erste Mal, wo ich dachte: 'Wow, also Deutsch kann doch schön klingen!'"

Die Tänzerin habe bei Fahrten schon immer leidenschaftlich gerne Songs mitgeschmettert – das sei für sie bei Xaviers Liedern anfangs aber noch nicht möglich gewesen: "Es ging halt nicht, weil ich die Sprache nicht konnte. Aber jetzt bin ich inzwischen doch ganz glücklich, dass ich Deutsch gelernt habe. Zumindest kann ich jetzt seine Musik immer im Auto mitsingen!"

Instagram / oana_nechiti Xavier Naidoo, Oana Nechiti und Erich Klann, Oktober 2019

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

TVNOW / DSDS Die DSDS-Jury 2020

