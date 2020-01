Diane Kruger (43) überrascht mit einem neuen Styling! In den vergangenen Monaten konnte die Schauspielerin ihre Fans vor allem mit süßen Familien-Pics erfreuen. Weil sie ihr Privatleben gerne vor der Öffentlichkeit versteckt hält, waren ihre Follower umso dankbarer für jedes noch so kleine Update rund um ihren Nachwuchs und ihre Liebe zu The Walking Dead-Star Norman Reedus (51). Jetzt macht die Blondine aber nicht mit Baby-Schnappschüssen auf sich aufmerksam, sondern mit einer starken Frisurveränderung: Diane trägt jetzt einen frechen Kurzhaarschnitt.

Beim "Thelma & Louise"-Women-In-Motion-Screening in New York überraschte die 43-Jährige mit ihrem neuen Look. Strahlend posierte sie vor den Fotografen, die kurzen Löckchen umrahmten dabei ihr Gesicht. Auch ihr Outfit war auf dem roten Teppich ein Hingucker: Diane entschied sich für ein auffallendes, pinkes Kleid, das am Bauch ausgeschnitten war. Dazu kombinierte sie blaue, offene High Heels und eine gleichfarbige Tasche.

Dass ihr der anstrengende Spagat zwischen ihrer Mutterrolle und dem Film-Star-Dasein nichts anhaben kann, hat Diane mit diesem strahlenden Auftritt nicht zum ersten Mal bewiesen. Schon bei ihrem Red-Carpet-Debüt nach der Schwangerschaft im April 2019 war von Erschöpfung nichts zu sehen. In einem schwarzen Einteiler und einem sandfarbenen Jackett stellte sie sich damals souverän dem tosenden Blitzlichtgewitter.

MEGA Schauspielerin Diane Kruger

RCF / MEGA Film-Star Diane Kruger

KCS Presse / MEGA Diane Kruger beim Tribeca Film Festival 2019

