Seit 2002 tummeln sich auf dem Tribeca Film Festival, das von Schauspieler Robert De Niro (75) und Produzentin Jane Rosenthal in New York ins Leben gerufen wurde, die Stars auf dem roten Teppich. Neben Katie Holmes (40), Angela Bassett (60) und Zac Posen (38) war auch die gebürtige Deutsche Diane Kruger (42) zugegen – und strahlte nach der Geburt ihres Babys mit den anderen Hollywood-Größen um die Wette.

Erst im November hat Diane eine kleine Tochter bekommen. Doch trotz des mutmaßlichen Schlafmangels, der sie wie alle Neu-Eltern getroffen haben dürfte, zeigen die verschiedene Aufnahmen die 42-Jährige strahlend und elegant wie eh und je. Sie trug einen schwarzen Einteiler und hatte lässig ein sandfarbenes Jackett übergeworfen, das der Blondine schmeichelte. Durch die zu einem Pferdeschwanz zurückgebundenen Haare kamen ihre Kreolen besonders gut zur Geltung – der Look der frischgebackenen Mama wurde durch schwarze High Heels und einer schlichten, schwarzen Handtasche abgerundet.

Was ihre kleine Tochter angeht, ist Diane äußerst zurückhaltend. Anfangs des Jahres war sie mit ihrem Baby von Paparazzi fotografiert worden. Daraufhin hatte sie einen Appell im Netz veröffentlicht, ihr Kind abseits des Scheinwerferlichts in einer sicheren Umgebung aufwachsen zu lassen: "Bitte versetzt euch in unsere Lage. Wir sind einfach wie alle Eltern und wollen nur das Beste für unser Kind. Danke für eure Unterstützung."

Thomas Niedermueller/Getty Images for Mastercard Schauspielerin Diane Kruger während der Berlinale 2019

SplashNews.com Diane Kruger, Schauspielerin

Getty Images Diane Kruger bei einer Chanel-Show 2018

