Endlich wieder ein Schnuckel-Schnappschuss mit echtem Seltenheitswert! Vor ziemlich genau einem Jahr wurden Diane Kruger (43) und Norman Reedus (50) Eltern eines kleinen Mädchens. Seitdem genießen die deutsche Hollywood-Schönheit und der US-amerikanische Schauspieler viele Momente zu dritt. Zeit für Zweisamkeit nimmt sich das Duo aber dennoch: Pünktlich zu Thanksgiving postete Diane jetzt ein entzückendes Pärchen-Pic und machte ihren beiden Lieblingsmenschen eine herzzerreißende Liebeserklärung.

Auf Instagram postete die 42-Jährige ein Foto, auf dem sie mit ihrer Kleinen im Arm am Strand entlang spaziert. "Ich weiß, dass du dich nicht an diese Spaziergänge und an diese Gespräche erinnern wirst, aber ich hoffe, dass du dich immer daran erinnern wirst, wie sehr du geliebt wirst und wie dankbar wir sind, dich in unserem Leben zu haben, Kleines", lauteten die rührenden Zeilen der Film-Ikone.

Doch ihre Hommage galt nicht nur ihrem Töchterchen. Auch ihrem Norman widmete sie andächtige Worte: "Ich werde dir immer dankbar sein dafür, dass du mir ein so wunderbares Geschenk gemacht hast und mit mir Hand in Hand gehst", schrieb sie. Ihren Fans und Followern auf der Foto- und Videoplattform wünschte die blonde Beauty ein frohes Thanksgiving.

Instagram / dianekruger Diane Kruger und ihre Tochter, November 2019

Anzeige

MEGA Diane Kruger und Norman Reedus bei den Critics' Choice Awards

Anzeige

Starpix / REX / Shutterstock Norman Reedus und Diane Kruger bei der Premiere von "Sky", 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de