Und schon wieder ist ein weiteres Jahr ins Land gegangen! Robert Geiss (56) ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Unternehmer. Doch nicht nur beruflich läuft es bei dem Millionär wie am Schnürchen – auch privat hat er den ganz großen Fang gemacht. Neben zwei tollen Kindern unterstützt ihn täglich seine liebende Frau Carmen (54). Sie widmet ihrem Mann zu dessen heutigem Ehrentag einige liebevolle Zeilen. Denn: Robert ist nach wie vor Carmens Nummer eins!

Via Instagram veröffentlichte die 54-Jährigen vor einigen Stunden ein Foto von ihrer besseren Hälfte und schrieb dazu: "Happy Birthday, mein Schatz! Schon wieder ist ein Jahr vorbei und immer noch gibt es uns zwei, als Paar vereint und so vertraut, weil einer auf den anderen baut." An seinem Geburtstag will die Blondine ihrem Robert all ihre Liebe schenken. Die Mama von Shania (15) und Davina (16) beendete ihren Beitrag emotionsgeladen mit folgenden Zeilen: "Doch du und ich, das bleibt, wie es ist. Weil du in meinem Herzen bist."

Das Paar ist mittlerweile seit über 25 Jahren miteinander verheiratet. Haben die beiden da schon mal an eine Trennung oder gar Scheidung gedacht? "Im Stress sagt man das schon mal, aber man meint das nicht so", erzählte Carmen in einem früheren Interview.

Instagram / carmengeiss_1965 Robert Geiss, Unternehmer

Instagram / robertgeiss_1964 Robert und Carmen Geiss, TV-Millionäre

Instagram / robertgeiss_1964 Carmen und Robert Geiss in Dubai, 2019

