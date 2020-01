Nikki Bellas (36) Lebenstraum von der eigenen Familie wird endlich wahr! Erst im Januar 2020 verkündete die Wrestling-Ikone überglücklich ihre Verlobung mit dem Profitänzer Artem Chigvintsev. Fast einen Monat später servierte sie dann die nächste Sensation: Sie gab kürzlich offiziell bekannt, dass sie erstmals Mutter wird. Und nun verrät sie der Öffentlichkeit sogar weitere Details zu ihrer Schwangerschaft – und dass sie eigentlich sogar doppelten Grund zur Freude hat!

Auf ihrer Instagram-Seite schrieb Nikki: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie glücklich ich gerade bin. Ich werde Mutter! Das ist etwas, dass ich schon mein ganzes Leben lang sein wollte." Sie teilte weiterhin mit, dass sie sich aktuell schon in der 13. Schwangerschaftswoche befinde. Außerdem sei ihr kleiner Knirps schon ziemlich kräftig: "Ich kann bloß nicht mit Sicherheit sagen, ob es die Wrestling-Gene oder die Tanz-Gene sind", scherzte die 36-Jährige. Zudem sei sie froh, kein Geheimnis daraus machen zu müssen. Glück für Nikki – denn es ist bereits ein Paparazzi-Schnappschuss aufgetaucht, der die Ex-Wrestlerin mit einer kleinen Wölbung am Bauch zeigt.

Aber Nikki hat bei all dem sogar doppelten Grund zur Vorfreude, denn: Nicht nur sie selbst ist schwanger, sondern auch ihre Zwillingsschwester Brie (36)! Und sogar der Geburtstermin der beiden Babys liegt nur wenige Tage auseinander. Das verriet das Schwestern-Duo nun gemeinsam in einem Statement.

Splash News Artem Chigvintsev und Nikki Bella in LA im August 2019

Getty Images Nikki Bella, Artem Chigvintsev und Brie Bella bei den "Teen Choice Awards" in LA im August 2019

Splash News Brie und Nikki Bella bei der "WWE Friday Night Smackdown"-Premiere in LA im Oktober 2019

