Zu dieser Erkenntnis kam Nikki Bella in ihrer Ehe mit Artem

Im September reichte Nikki Bella (41) offiziell die Scheidung von ihrem Ex-Partner Artem Chigvintsev (42) ein. In einer Folge des Podcasts "Nikki & Brie" lässt der "Total Bellas"-Star seine Ehe nun noch einmal Revue passieren und verrät seinen Fans, was er aus der Beziehung gelernt hat. "Wir sind nicht dazu da, andere Menschen zu reparieren", erklärt sie und fügt hinzu: "Man kann für Unterstützung da sein. Ich habe 41 Jahre gebraucht, um das zu begreifen, und ich werde das auf jeden Fall in mein 2025 mitnehmen."

Im selben Podcast gab Bella ihren Fans erst vor Kurzem einen anderen emotionalen Einblick in ihre Gefühlswelt. Die 41-Jährige machte kein Hehl daraus, wie schlecht es ihr nach der Trennung von Artem wirklich ging. "Es war so hart. Es war wirklich schlimm. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich war traurig", berichtete sie. Geholfen habe der Mutter eines Sohnes vor allem der Rückzug aus den sozialen Medien: "In den letzten Monaten habe ich mich von den sozialen Medien und der Welt abgekapselt. Ich wusste einfach, dass ich diese Trennung brauchte, denn ich bin eine Mutter und der Schutz und die Privatsphäre meines Sohnes sind das Wichtigste." Sie brauchte Zeit, um zu heilen und sich dem "Trauma" zu stellen.

Nikki und Artem lernten sich während der Dreharbeiten zu der Show Dancing with the Stars kennen. Ihre Liebe krönte dann der gemeinsame Sohn Matteo im Jahr 2020. Kurz bevor sich die beiden trennten, machte die Nachricht die Runde, dass der 42-Jährige wegen häuslicher Gewalt verhaftet wurde. Das berichtete damals unter anderem TMZ. Aus Unterlagen ging auch der Grund für die Verhaftung hervor. Demnach hieß es in der behördlichen Akte "Körperverletzung an der Ehepartnerin".

Getty Images Nikki Bella im Februar 2024

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

