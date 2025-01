Nikki Bella strahlt nach Scheidungsdrama auf dem Red Carpet

Nach turbulenten Monaten zeigte sich Nikki Bella (41) erstmals wieder strahlend auf dem roten Teppich. Am vergangenen Montag erschien die ehemalige Profi-Wrestlerin bei der Premiere der Netflix-Reihe "WWE Monday Night Raw" in Los Angeles und präsentierte sich in einem sexy knallroten Leder-Look. Dazu kombinierte die Sportlerin dezenten Silberschmuck und eine kleine Handtasche aus Jeans, die mit Strasssteinen in Form ihres Namens verziert war. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht zog sie die ganze Aufmerksamkeit der anwesenden Fotografen auf sich.

Es war Nikkis erster öffentlicher Auftritt, seit die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Artem Chigvintsev (42), die sie im vergangenen September eingereicht hatte, durch ist. Im August 2024 wurden schwere Vorwürfe bekannt: Die TV-Bekanntheit behauptete, der Profitänzer habe sie vor den Augen des gemeinsamen Nachwuchses zu Boden geworfen und sie festgehalten. Wenig später wurde Artem verhaftet – sogar einstweilige Verfügungen sollen beide eingereicht haben, die mittlerweile aber im Rahmen eines Meditationsgesprächs aufgehoben wurden.

Die Trennung von dem Strictly Come Dancing-Star war für Nikki alles andere als leicht. "Es war so hart. Es war wirklich schlimm. Es hat mir das Herz gebrochen. Ich war traurig", erklärte die "Total Bellas"-Bekanntheit in ihrem Podcast "Nikki & Brie". Die Trennung und die damit einhergehenden Vereinbarungen zum Sorgerecht von ihrem Sohn seien auch der Grund gewesen, dass sie sich länger aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte. "In den letzten Monaten habe ich mich von den sozialen Medien und der Welt abgekapselt. Ich wusste einfach, dass ich diese Trennung brauchte, denn ich bin eine Mutter und der Schutz und die Privatsphäre meines Sohnes sind das Wichtigste", führte sie fort.

Getty Images Nikki Bella im Januar 2025

Instagram / nikkigarcia Artem Chigvintsev, Nikki Bella und ihr Sohn Matteo im Dezember 2020

