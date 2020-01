Rebel Wilson (39) fühlt sich offenbar sehr wohl in ihrer Haut! Die "Jojo Rabbit"-Darstellerin hat seit mehreren Monaten nicht nur Spaß daran, sich im Fitnessstudio abzustrampeln, auch am Set von "Cats" wurde sie zu sportlichen Hochleistungen getrieben. Im Dezember verriet die Powerfrau in einem Interview, aufgrund der aufwendigen Tanzszenen innerhalb von vier Tagen vier Kilo verloren zu haben. Nun nahm Rebel an einem Event der Australian Open in Melbourne teil – und überraschte die Fotografen mit ihrem Look!

Rebel strahlte über das ganze Gesicht, als sie am Donnerstag bei dem Pressetermin vor den Journalisten posierte. Sie hatte sich ein lässiges, smaragdgrünes Hemdkleid übergeworfen, das an der Taille von einem Gürtel betont wurde. Dadurch kamen Rebels Kurven perfekt zur Geltung und unterstrichen gleichzeitig den aktuellen Gewichtsverlust. Die Blondine nahm sich richtig viel Zeit für die Fotografen und ließ sich auch mit anderen Gästen der Veranstaltung ablichten.

Es bleibt abzuwarten, wo Rebels Transformation noch hinführen wird. Anfang Januar kündigte die 39-Jährige auf Instagram an, 2020 gesünder leben zu wollen. Dazu gehört neben Sport auch eine gesunde Ernährung: "Ich versuche, Zucker und Junk Food zu vermeiden, was nach dem Urlaub, den ich gerade hatte, schwierig sein wird, aber ich werde es schaffen!"

Getty Images Schauspielerin Rebel Wilson

Anzeige

Getty Images Craig Tiley, Magda Szubanski, Rebel Wilson und Jayne Hrdlicka

Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, August 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de