Damit hat Anne Wünsche (28) sicher nicht gerechnet! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist nicht nur Influencerin, sondern auch Mama zweier Töchter. Da sie ihr Leben mit dem Nachwuchs via Social Media immer wieder zur Schau stellt, musste sie sich in der Vergangenheit schon des Öfteren mit fieser Fan-Kritik auseinandersetzen. Jetzt postete sie ein Oben-Ohne-Foto von sich – daran stört ihre Community aber nicht die Freizügigkeit, sondern vielmehr sorgte ein Pflaster an Annes Finger für Diskussionsstoff.

"Auweia – schon wieder ein Nackedei-Bild von der Wünsche. Und das als Mutter", schreibt die 28-Jährige ironisch zu ihrer hüllenlosen Aufnahme auf Instagram. Doch die Follower haben an dem entblößten Oberkörper nur wenig auszusetzen – sie beschäftigt vielmehr ein anderes Detail: An Annes rechter Hand, mit der sie ihre Brustwarzen verdeckt, befindet sich ein kleines Pflaster. "Das Pflaster im Bild – es ruiniert es einfach" und "Sehr sexy. Das einzige Problem: Sie werden sich an dem Pflaster stören", witzeln die Follower unter dem Nackt-Posting.

Nicht zum ersten Mal provoziert der einstige Serien-Star mit einem textilfreien Schnappschuss im Netz. Bereits Anfang des Monats sorgte Anne mit einem Strand-Foto für Schlagzeilen. "Futter für die Hater – wurde aber auch mal wieder Zeit!", titelte sie zu einer Abbildung von sich als Oben-Ohne-Strandnixe.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

