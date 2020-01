Haben Herzogin Meghan (38) und Prinz Harry (35) schon Vorkehrungen für ihr vermeintlich neues Stammcafé getroffen? Aktuell befinden sich die Royals in ihrer neuen Wahlheimat Kanada. Nachdem sie ihre Ämter in Großbritannien abgelegt haben, wollen sie nun hier ihr neues Leben mit Baby Archie Harrison aufbauen. Sogar eine luxuriöse Bleibe sollen sie nach Angaben britischer Medien bereits im Westen von Vancouver erstanden haben. In der unmittelbaren Umgebung hat nun ein Café der Presse ein Zutrittsverbot erteilt – ein Anzeichen dafür, dass Meghan und Harry dort in Zukunft öfter einkehren werden?

Das Deep Cove Café befindet sich im Umkreis von Meghan und Harrys angeblichem neuen Zuhause. Es handelt sich um einen edlen kleinen Marktladen in North Saanich, in dem man neben Delikatessen auch Kaffee und Kuchen erstehen kann. Die Herzogin selbst soll zuletzt dort oft ein und aus gegangen sein. Und sie soll sich blendend mit der Besitzerin Rosmary Scott verstehen, wie Backgrid USA berichtet. Keine Wunder also, wenn sich auch die Presse sehr für das Geschäft interessiert. Doch inzwischen hängt ein unübersehbares Schild an der Tür: "Pressefreie Zone". Ob Harry und Meghan das persönlich veranlasst haben, um in Zukunft dort in Ruhe einkaufen gehen zu können?

Seitdem der Hinweis an der Tür prangt, sollen auch immer wieder Security-Mitarbeiter der beiden Royals dort beim Shoppen gesichtet worden sein, bevor sie wieder in Richtung auf das Anwesen verschwanden. Ein Pressevertreter soll es laut Backgrid USA dennoch versucht haben, den Laden zu betreten. Ein Barista habe ihn allerdings unsanft des Cafés verwiesen.

Backgrid / ActionPress Das Deep Cove Café in North Saanich, Kanada

Backgrid / ActionPress "Pressefreie Zone"-Schild am Deep Cove Café in North Saanich, Kanada

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor

