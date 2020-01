Haben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) etwa eine zukünftige Bleibe gefunden? Kurz nach dem Jahreswechsel schockierten die Sussex-Royals die britische Königsfamilie und deren Anhänger mit der Nachricht, dass sie schon bald all ihre royalen Aufgaben abgeben und zusammen mit Baby Archie das Familienleben genießen wollen. In der öffentlichen Verkündung hatten sie auch angedeutet, in Zukunft zwischen Großbritannien und Kanada pendeln zu wollen. Nun scheint es, als hätten sie dort nun ihr Traum-Domizil gefunden.

Wie The Sun jetzt berichtet, sollen die 38-Jährige und ihr Liebster mit einer 637-Quadratmeter-Villa im Westen Vancouvers liebäugeln. Das 25-Millionen-Euro-Anwesen kann nicht nur mit sechs Schlafzimmern und fünf Bädern locken – auch der Ausblick auf Burrard Inlet und die English Bay könnten durchaus ein ausschlaggebendes Argument für das Mega-Heim darstellen. "Es ist sehr ruhig und die Anwohner respektieren gegenseitig ihre Privatsphäre", berichtet ein Immobilienmakler gegenüber dem Magazin.

Ein Umzug über den Ozean könnte für die beiden "Noch-Royals" ziemlich teuer werden. Wie die Zeitung The Times kürzlich berichtet hat, müssen Harry und seine Frau mit einer Summe im Millionenbereich rechnen: Schlappe 7,7 Millionen Euro müssten alleine dafür aufgebracht werden, um das Paar auch in Übersee gut schützen zu können.

