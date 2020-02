Niederlage für Prinz Harry (35)! Am Earth Day 2019 hatte der Herzog von Sussex ein Foto eines Elefanten veröffentlicht, durch dessen Zuschnitt nicht ersichtlich war, dass das Tier angeleint und betäubt war. Die britische Boulevardzeitung Mail on Sunday schoss daraufhin in ihrem Artikel "Betäubt und angebunden – was Harry über diese beeindruckenden Tierfotos verschweigt" gegen den Prinzen – er reagierte mit einer Klage. Diese wurde nun jedoch abgeschmettert!

In der Klageschrift erklärte Harry, das Foto bereits 2016 schon einmal hochgeladen zu haben. Damals sei darauf auch die Leine zu sehen gewesen. Lediglich das quadratische Instagram-Format sei schuld an dem kleineren Bildausschnitt. Die britische Medienaufsicht Ipso erklärte nun jedoch: "Das Bild hätte auch anders bearbeitet werden können." Außerdem gehe aus dem Post des 35-Jährigen nicht hervor, dass die Aufnahme schon einmal unbearbeitet gepostet worden sei.

Deshalb hieß es in der Erklärung der Ipso weiter: "Unter diesen Umständen hielt es der Ausschuss nicht für erheblich irreführend, darüber zu berichten, dass die auf dem Instagram-Konto des Beschwerdeführers veröffentlichten Fotos nicht die vollständige Geschichte erzählten." Demnach habe die Zeitung auch nicht gegen die Presserichtlinien verstoßen.

Instagram / sussexroyal Ein Bild von Prinz Harry aus Malawi

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Januar 2020

Anzeige

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan während ihrer Kanada-Reise, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de