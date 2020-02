Da landete Zendaya Coleman (23) einen echten Hingucker! Die Schauspielerin überrascht ihre Fans immer wieder mit ausgefallenen Looks. Ob in einem 80er-Jahre-Outfit bei der Vanity Fair oder in einer Traumrobe im Meehrjungfrauenstil bei den Emmys im vergangenen Jahr – Zendaya kann mit ihren Kleidern immer punkten. Bei einer Gala stahl die Sängerin ihren Kollegen mit ihrem Style jetzt erneut die Show!

Am Donnerstagabend sorgte Zendaya in New York bei den Australian American Association Arts Awards für Aufsehen: Die 23-Jährige trug auf dem roten Teppich ein elegantes, schwarzes Kleid, das ihre schmale Taille mit Cut-Outs am Bauch besonders in Szene setzte. Durch die weit geöffneten Ärmel zeigte die "The Greatest Showman"-Darstellerin noch mehr Haut. Ihre Haare ließ Zendaya glatt herunterfallen und vervollständigte ihren Look mit schlichten, schwarzen Stilettos.

Auch andere Stars hatten bei der Gala dank ihrer Klamottenwahl einen glamourösen Auftritt. Kylie Minogue präsentierte sich in einem atemberaubenden, asymmetrischen lila Satinkleid vor den Fotografen. Naomi Watts (51) hielt sich im Gegensatz zu ihren Hollywood-Kolleginnen etwas schlichter: Sie bezauberte in einem schulterfreien, schwarzen Jumpsuit mit Neckholder.

