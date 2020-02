Verdreht Daniela Büchner (41) bezüglich der Zusammenarbeit mit Melanie Thiele etwa die Tatsachen? Die Managerin kümmerte sich nicht nur während des Dschungelcamps um den Instagram-Account des Goodbye Deutschland-Stars – sie half der 41-Jährigen auch schon zuvor in Social-Media-Angelegenheit. Laut Danni sei das jedoch alles auf Vertrauensbasis geschehen und Melanie offenbar nie tatsächlich ihre Managerin gewesen! Das sieht die Marketing-Expertin allerdings ganz anders!

Im Gespräch mit Promiflash stellte Melanie nun klar: "Sie hat mich beim Sender als Managerin angegeben, auch an allen Magazinen und Redaktionen meinen Kontaktdaten weitergegeben." Auch das Impressum der 39-Jährigen habe Danni auf ihrem Instagram-Profil angegeben und sie vor ihrem Dschungelcamp-Antritt noch als ihre Managerin bezeichnet!

Für die Schwarzhaarige besteht offenbar kein Zweifel daran, in welchem Verhältnis sie zu dem TV-Star stand: "Ich habe in den letzten Wochen keinen anderen Job gemacht als den einer Managerin und ich finde, das ist eine große Lüge, die sie da verbreitet." Auch ein mündlicher Vertrag sei ein Vertrag. "Was habe ich denn während des Dschungels gemacht? Bin ich ihre Sekretärin? Ich denke nicht!", erklärte sie in dem Interview.

Instagram / melanie.thiele Danni Büchner mit ihrer Managerin Melanie Thiele

Instagram / melanie.thiele Melanie Thiele im Januar 2017

Instagram / melanie.thiele Melanie Thiele im Dezember 2016

