Mit dieser Frau will Daniela Büchner (41) nicht mehr zusammenarbeiten! Noch vor einer Woche kämpfte der Goodbye Deutschland-Star um die Dschungelcamp-Krone. Während dieser Zeit kümmerte sich die Managerin Melanie Thiele um ihren Instagram-Account. Die Marketing-Expertin hatte sich sehr verwundert über Dannis eher unsympathisches Dschungelcamp-Image gezeigt – und erklärte dann in einem Interview kurz nach dem Show-Ende, dass sie keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit mit der 41-Jährige sehe. Die Witwe von Jens Büchner (✝49) ist offenbar derselben Meinung: Sie und Melanie gehen von nun an beruflich getrennte Wege!

In einem Interview mit Bild verriet Daniela, dass sie und die 39-Jährige sich erst seit Oktober 2019 kennen würden und lediglich auf Vertrauensbasis zusammengearbeitet hätten: "Es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt ein Managementvertrag oder sonstiger Vertrag." So oder so scheint mit ihrer Kooperation nun Schluss zu sein! "Als das Dschungelcamp abgedreht war, stellte ich jedoch fest, dass Melanies und meine Vorstellungen davon nicht miteinander vereinbar waren. Was nicht schlimm ist, sie hat sich sehr engagiert, ohne Zweifel, wofür ich auch dankbar bin, aber für Weiteres fehlt die Basis", erklärte die Blondine.

Ein großer Knackpunkt zwischen den beiden war offenbar ein Gewinnspiel, dass Melanie laut der TV-Kandidatin ohne eine Absprache auf deren Instagram-Profil veranstaltet haben soll: Während die Fünffach-Mama noch im Dschungel verweilte, habe die Managerin in Dannis Namen deren Fans die Chance versprochen, eine Reise nach Mallorca zu gewinnen.

TVNOW / Stefan Menne Danni Büchner an Tag zwölf im Dschungelcamp

Anzeige

Instagram / melanie.thiele Danni Büchner und ihre Managerin Melanie Thiele

Anzeige

Instagram / melanie.thiele Melanie Thiele und Jennifer Lange

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de