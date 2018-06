In Weiß heiraten? Viel zu konventionell für Kat Von D (36)! Die Tattoo-Künstlerin liebt es extravagant – und genau das spiegelte sich am Wochenende in ihrer Hochzeit wider. Bereits Ende Februar gingen Kat und ihr Schatz Leafar Seyer (42) den Bund fürs Leben ein. Nun feierten sie ihre Liebe aber noch einmal mit einer ganz besonderen Zeremonie. Statt in einem weißen Kleid vor den Altar zu schreiten, trug Kat eine außergewöhnliche Robe in kräftigem Rot.

Auf Instagram teilten die Kosmetik-Unternehmerin und ihr Gatte jede Menge Schnappschüsse und Details ihrer Hochzeit. Vor allem die Fotos von der schwangeren Braut und die Paar-Pics sorgen für Begeisterung bei den Fans. Sie lieben den unkonventionellen, besonderen Stil des Tattoo-Models. Mit einem aufwendig verarbeiteten, roten Kleid setzte Kat ihren mittlerweile eindeutig sichtbaren Babybauch in Szene. Dazu trug die 36-Jährige einen Kopfschmuck mit Hörnern, an dem ihr farblich passender Schleier befestigt war. Doch nicht nur das glückliche Hochzeitspaar, auch die stilistisch zum Outfit passende Deko konnte sich sehen lassen.

Gefeiert wurde in einem roten Ballsaal mit unzähligen Kerzen, zuvor wurden die Gäste in einem weißen "Himmelsraum" in Empfang genommen. So ganz ging es offenbar doch nicht ohne die klassische Hochzeitsfarbe. Für die Gäste gab es Sitzkarten aus Glas und spezielle Drinks, die Kat und Leafar nach ihren Katzen Piaf, Poe und Nietzsche benannt hatten. Ein weiteres Highlight war die Hochzeitstorte in Form eines Schlosses. "Anstatt typische Kuchenaufsätze mit Braut und Bräutigam zu nehmen, hatte unser Licht-Team die geniale Idee, Videos von uns beiden auf die Torte zu projizieren, in denen wir winken und Luftküsse werfen", erklärte Kat in einem Post.

Instagram / prayers Kat Von D und Leafar Seyer bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / thekatvond Eine Projektion von Kat Von D und Leafar Seyer auf ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / thekatvond Kat Von Ds Hochzeitstorte

Anzeige

Was haltet ihr von dieser ausgefallenen Hochzeit? Wow, grandios! Ich mag's lieber klassisch! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de