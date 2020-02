Jessica Simpson (39) legte ein ehrliches Geständnis zu ihrer Vergangenheit ab! Im Herbst 1999 brachte die Sängerin ihre erste Single "I Wanna Love You Forever" auf den Markt. Inzwischen hat die Musikerin ihre Pop-Karriere auf Eis gelegt. Der damalige Start war für die Blondine alles andere als leicht. Um den Anforderungen im Musikgeschäft zu entsprechen, nahm die Beauty einiges auf sich: Sie griff zwanzig Jahre lang zu Diät-Pillen!

Bei ihrem ersten Termin zum Vorsingen wurde die damals 17-jährige Jessica mit knallharten Fakten konfrontiert: "Du musst 15 Pfund abnehmen", lautete die Ansage des Plattenchefs Tommy Mottola. Zum damaligen Zeitpunkt brachte der Teenager umgerechnet rund 53 Kilo auf die Waage. "Ich habe sofort eine extrem strenge Diät gemacht und angefangen, Abnehm-Pillen einzunehmen", schreibt die Dreifach-Mutter in ihrer neuen Autobiografie "Open Book". Der Magerwahn trieb die "Irresistable"-Interpretin sogar so weit, dass sie in ihrem Kopf Stimmen hörte, die ihr befahlen, weiter abzunehmen.

Jessica wollte dem Publikum gefallen: "Es ist verrückt, was eine Schlagzeile machen kann", erzählte sie gegenüber People. Zwanzig Jahre später konnte sich die Schönheit von ihrer Tablettensucht befreien und ist inzwischen seit über zwei Jahren ohne glücklich. Jetzt wagte sie sogar einen Blick in die Zukunft: "Ich hoffe, dass ich Teil einer Veränderung sein kann und dass meine Töchter in einer Welt aufwachsen, in der sie sich in jeder Größe akzeptieren!"

Getty Images Jessica Simson, Sängerin und Designerin

Instagram / jessicasimpson Sängerin Jessica Simpson

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihren Töchtern Maxwell Drew und Birdie Mae im Oktober 2019

