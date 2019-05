Vor nicht einmal zwei Monaten wurden Jessica Simpson (38) und Eric Johnson (39) zum dritten Mal Eltern! Ihre kleine Birdie Mae kam am 19. März auf die Welt. Die stolze Mama ist total happy über den Familienzuwachs, soll sich nach der Geburt aber auch unglaublich darauf freuen, wieder an ihrem Bikini-Body zu arbeiten. Gesagt, getan: Die Blondine zeigt sich schon jetzt wieder im sportlichen Outfit!

Auf Instagram postete die 38-Jährige am Freitag einen Schnappschuss von ihrer Trainingseinheit. Dabei war die Promi-Dame gewohnt stylisch unterwegs: In schwarzen Yoga-Pants, Hoodie und Sonnenbrille steht sie auf der Aufnahme mitten auf der Straße und streckt die lackierten Fingernägel in Richtung Füße. Erst mal sei Stretching angesagt, verkündete die gebürtige Texanerin zu ihrem Post. Ihre Fans sind von der Motivation der Schauspielerin mehr als beeindruckt: "Du bist taff – du schaffst das!", feuerte sie ein Follower an.

Doch nicht nur beim Sport gönnt sich Jessica als frischgebackene Mama eine kleine Auszeit: Ende April genoss sie nach der Geburt ihres Töchterchens auch ihre erste gemeinsame Date-Night mit Ehemann Eric Johnson. Im blumigen Outfit besuchten die beiden eine Geburtstagsparty im kalifornischen Santa Monica.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson mit ihrem Mann Eric Johnson und den drei gemeinsamen Kindern

Robert O'neil / Splash News Jessica Simpson, Sängerin

mega Jessica Simpson

