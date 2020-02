Jenefer Riilis Sohn Milan ist ganz schön in die Höhe geschossen. Im Juni 2018 kam der Nachwuchs der Influencerin und ihres Freundes Matthias Höhn (23) auf die Welt. Seitdem hält der kleine Mann die beiden ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darsteller ordentlich auf Trab. Vor allem Jenefer teilt immer wieder niedliche Schnappschüsse ihres Sprosses. Mit ihrem neuesten Foto bewies die Blondine nun, dass Milan schon ein ganz großer Junge ist!

"Meine zwei Kletten wollten unbedingt mit aufs Foto!", schrieb die Influencerin zu ihrem Instagram-Bild. Mit Hund Napoleon und ihrem Sohnemann posiert Jenefer strahlend vorm Badezimmerspiegel. Während der Labrador vom Boden aus in die Linse späht, darf Milan auf der Waschbeckenarmatur stehen. Bei diesem Anblick stellten viele User fest, dass er mittlerweile längst kein Baby mehr ist: "Sehr, sehr schönes Bild! Mann, ist der groß geworden und so hübsch", schrieb beispielsweise eine Nutzerin in den Kommentaren.

Der Strahlemann war es auch, der die Liebe seiner Eltern wieder wachsen ließ. Jenefer und Matze hatten sich vor der Entbindung getrennt. Nach Milans Geburt wuchsen sie jedoch nicht nur in ihre Elternrolle rein, sondern fanden auch wieder zueinander.

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn mit Jenefer Riili und Söhnchen Milan, August 2019

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili mit Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem gemeinsamen Sohn Milan

